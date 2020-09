Esporte Convocada para seleção brasileira, goiana realiza sonho de infância Goiana de Vianópolis e destaque do Cruzeiro, atacante Vanessa recebe oportunidade com a amarelinha e realiza período de treinos no Rio

Quanto tempo é necessário para realização de um sonho? Para a atacante do Cruzeiro, Vanessa Machado, foram 18 anos. Goiana de Vianópolis, a ex-atleta do Aliança, descansava em um hotel no Rio de Janeiro no último domingo (13), após a equipe mineira empatar (1 a 1), fora de casa, com o Flamengo pela 9ª rodada do Brasileirão Feminino, quando recebeu a sonhada notícia de que ...