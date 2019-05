Esporte Convocação para Copa América não deve ser bairrista Jogadores que atuam no futebol brasileiro serão minoria na lista

O fato de a Copa América ser disputada no Brasil não deve ampliar o número de jogadores convocados atuando no futebol local. Pelo pragmatismo do resultado, o técnico Tite não deve levar em consideração fatores geográficos. “Acho que tem de chamar os melhores e não por questões geográficas. Pelo menos nisso evoluímos, já não temos tanto bairrismo e clubismo em convo...