Esporte Convocação de Pedro faz de Tite vilão e reacende mal-estar por calendário O centroavante, peça fundamental do time carioca, desfalcará a equipe em confronto decisivo contra o São Paulo pela Copa do Brasil

A convocação de Pedro para a seleção brasileira que jogará semana que vem pelas Eliminatórias gerou revolta na torcida do Flamengo. O centroavante, peça fundamental do time carioca, desfalcará a equipe em confronto decisivo contra o São Paulo pela Copa do Brasil —e Everton Ribeiro já tinha sido chamado. A conta do conflito de uma data Fifa com partidas importantes do c...