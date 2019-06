Esporte Convidados da seleção divulgam imagens de treino fechado no CT do São Paulo Nesta Copa América, já houve um episódio semelhante. Ainda na fase inicial de preparação, Tite fechou parte do trabalho, mas alguns patrocinadores continuaram à beira do gramado para acompanhar o treino

A seleção brasileira realizou na tarde desta quinta-feira (20) um treino fechado à imprensa no CT do São Paulo, mas não pôde evitar o vazamento de vídeos da atividade nas redes sociais. Pessoas presentes ao trabalho, como convidados, registraram algumas imagens do trabalho da equipe, que se prepara para no sábado enfrentar o Peru, na Arena Corinthians, pela Copa América. ...