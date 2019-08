Esporte Convidado, Lucas di Grassi fatura a pole da Corrida do Milhão, na Stock Car O piloto da Eurofarma, campeão da Fórmula E em 2017, foi seguido pelo companheiro de equipe Ricardo Maurício, vice-líder do campeonato

O piloto convidado Lucas di Grassi conquistou a pole position da Corrida do Milhão, a sétima prova da temporada 2019 da Stock Car, ao cravar o tempo de 1min36s704 na tarde deste sábado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O piloto da Eurofarma, campeão da Fórmula E em 2017, foi seguido pelo companheiro de equipe Ricardo Maurício, vice-líder do campeonato. Outros dois...