Esporte Conversas e transições, Finazzi comanda 1º treino no Goiânia Primeira atividade do novo treinador do Galo, na Vila Olímpica, durou cerca de 1h30, contou com exercícios de transição e conversa com atletas

O primeiro treino da carreira de Finazzi como treinador durou cerca de 1h30 e foi realizada na Vila Olímpica. Novo técnico do Goiânia, o profissional de 46 anos foi apresentado nesta terça-feira (4) e assumiu o comando do Galo após a demissão de Artur Neto. Na atividade, o novo comandante alvinegro conversou com jogadores e realizou atividades de transição. ...