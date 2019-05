Esporte Contundido, Arboleda desfalca o São Paulo na partida com o Flamengo Anderson Martins será titular contra o Flamengo, domingo (5). Equatoriano sofreu um estiramento no músculo anterior da coxa esquerda durante a vitória contra o Goiás

O zagueiro Arboleda está fora do São Paulo na partida contra o Flamengo, domingo, às 16 horas, no Morumbi, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O substituto do equatoriano será Anderson Martins, que entrou no lugar do defensor na última quarta-feira, na vitória sobre o Goiás. O técnico Cuca ainda tem à disposição os zagueiros Rodrigo, Walce e Lucas Kal...