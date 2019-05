Esporte Contrato impede Marcelo Hermes de jogar pelo Goiás contra o Cruzeiro Lateral esquerdo está cedido por empréstimo pelo clube celeste e não poderá enfrentar a equipe mineira, no próximo domingo (5)

O Goiás terá o desfalque o lateral esquerdo Marcelo Hermes para o duelo contra o Cruzeiro, domingo (5), no Mineirão. O jogador está cedido por empréstimo até o final da temporada, pelo clube mineiro ao Esmeraldino e por força de contrato não poderá entrar em campo. Titular nos dois primeiros jogos do Goiás na Série A, o lateral Jefferson sofreu uma pancada no quad...