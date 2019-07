Esporte Contrato entre Barcelona e Audi termina e jogadores terão que devolver carros de até R$ 450 mil Esportistas que quiserem permanecer com seus veículos poderão comprá-los diretamente da fábrica

Os jogadores do Barcelona, incluindo o ET Lionel Messi, não poderão mais desfilar seus Q7 por aí sem pagar nada por isso. O contrato com a fabricante de automóveis alemã terminou em 30 de junho. E os modelos escolhidos pelos jogadores terão que ser devolvidos. A Audi deu como data de retorno dos carros o fim da turnê asiática que o Barcelona está fazendo. Porém,...