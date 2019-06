Esporte Contrato de lateral não será rescindido

Caso a contraprova teste positivo, o Goiás colocou seu departamento jurídico à disposição de Daniel Guedes, que também possui um advogado particular, para ajudá-lo a apresentar sua defesa para a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). Segundo o advogado do clube, João Vicente, o contrato de empréstimo do jogador não será rescindo, independentemente do resultado. ...