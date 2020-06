Esporte Contrato de Léo Sena com Atlético-MG é de cinco anos; clube oficializa contratação Meio-campista ex-Goiás tem vínculo válido até junho de 2025, passou por exames e já iniciou os treinos com o novo clube

O volante Léo Sena é, agora, oficialmente jogador do Atlético-MG. Só nesta quarta-feira (16), o clube mineiro confirmou a contratação do meio-campista, que estava defendendo o Goiás, e assinou um contrato de cinco anos com a equipe, válido até junho de 2025. O Atlético-MG será apenas o segundo clube da carreira de Léo Sena. O meio-campista, de 24 anos, foi, afinal...