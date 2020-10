Esporte Contratação de Robinho faz Santos perder patrocinador Clube recebia cerca de R$ 2 milhões anuais da empresa, com a qual tinha acordo desde 2018

A contratação de Robinho fez o Santos perder, nesta quarta -feira (14), o patrocínio da Orthopride, rede de franquias de ortodontia e estética. O clube recebia cerca de R$ 2 milhões anuais da empresa, com a qual tinha acordo desde 2018. A companhia decidiu romper o contrato para não associar sua imagem à do atacante, que assinou com o clube no final da semana passad...