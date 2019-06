Esporte Contra Venezuela, seleção brasileira quer conquistar apoio da torcida Após vitória fria sobre a Bolívia, Brasil terá termômetro das arquibancadas na Arena Fonte Nova

A seleção brasileira quer vitória, festa e classificação em Salvador nesta terça-feira (18). A partir das 21h30, a equipe do técnico Tite enfrenta a Venezuela, pela segunda rodada do Grupo A da Copa América, em busca de uma noite vencedora no futebol e na relação com o público. Depois de criticar a falta de apoio no Morumbi, em São Paulo, a meta é ganhar não só a partid...