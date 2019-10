Esporte Contra queda, Tigre quer melhorar números na Série B Após troca de técnico, equipe colorada precisa aumentar margem de aproveitamento para escapar do rebaixamento na reta decisiva da Série B

O risco de rebaixamento segue atormentando o Vila Nova. Com 29 pontos, o clube colorado ocupa o 15º lugar, com 29 pontos, dois acima da zona do descenso à Série C. O time colorado precisa melhorar seu aproveitamento nas últimas 12 partidas para evitar mais uma queda em sua história. A preocupação é real e assusta, principalmente, os torcedores. "Não entendemos o de...