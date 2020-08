Esporte Contra Papão, Vila Nova deve relacionar dois jogadores vetados na estreia na Série C O clube colorado apresentou à comissão médica da CBF dois recursos para que os atletas possam ser liberados e ficar à disposição do técnico Bolívar

O Vila Nova deverá relacionar para o jogo deste sábado (15), diante do Paysandu-PA, os dois jogadores que foram vetados em Manaus-AM, com base nos testes RT-PCR para Covid-19 realizados antes da estreia vilanovense na Série C do Brasileiro - empate de 1 a 1 com o Manaus. Na manhã da segunda-feira (10), depois do retorno da delegação, os atletas fizeram uma outra testagem e...