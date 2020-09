Esporte Contra o Sport, Corinthians deve ter dupla de jovens volantes e retorno de Luan e Jô Time paulista deve enfrentar o Leãocom Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Xavier; Otero, Roni, Luan e Everaldo (Mateus Vital); Jô

O técnico Dyego Coelho ainda não definiu o time do Corinthians que inicia o jogo contra o Sport nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, a escalação da dupla de jovens volantes -Xavier e Rony- pode ser mantida para contra os pernambucanos. Coelho surpreendeu ao escalar os dois na vitória contra...