Esporte Contra o rebaixamento, Londrina estuda ação para tirar pontos do Figueirense Time paranaense está rebaixado, mas quer pedir no STJD perda de pontos do Figueirense por W.O.

Rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro, o Londrina estuda entrar com ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para pedir perda de pontos do Figueirense pelo caso do W.O. sofrido pelos catarinenses na 17ª rodada da Série B, quando o Figueira não entrou em campo contra o Cuiabá. O gestor do Londrina, Sérgio Malucelli, disse, em entrev...