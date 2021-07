Esporte Contra o Inter, São Paulo enfim vence no Brasileiro Vitória do tricolor encerrou série de cinco empates e quatro derrotas na Série A

Na décima rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo conseguiu sua primeira vitória na competição. A vítima foi o Internacional, derrotado em Porto Alegre, por 2 a 0, nesta quarta-feira (7). Rigoni e Igor Gomes fizeram os gols da equipe do Morumbi. O triunfou encerrou a série que marcou o pior início do clube no Nacional, com cinco empates e quatro derrotas nas no...