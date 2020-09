Esporte Contra o Inter, Palmeiras tenta superar sina de não manter resultado O Palmeiras terá diante do Inter nova chance de se firmar na competição. Com um jogo a menos em relação à maioria dos adversários, a equipe voltará a se aproximar do topo tabela em caso de vitória

O Palmeiras tem convivido com uma sina no últimos jogos: a dificuldade em segurar a vantagem no placar. No último sábado (29), o enredo contou com requintes de crueldade quando a equipe viu a vitória diante do Bahia escapar aos 49 minutos do segundo tempo após falha de Weverton. "Faltou ser mais malandro, malandro entre aspas", resumiu o técnico Vanderlei Luxemb...