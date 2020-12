Esporte Contra o Goiás, Corinthians presta homenagens a Luiz Eduardo e Gerson Time paulista jogará contra a equipe goiana com o nome do menino de 11 anos, que denunciou ter sido vítima de injúria racial durante uma partida de futebol em Caldas Novas

Adversário do Goiás nesta segunda-feira (21), o Corinthians prestou homenagem ao meia Gerson nas redes sociais e jogará contra o time goiano com o nome do garoto Luiz Eduardo, de 11 anos, que denunciou caso de injúria racial em uma partida infantil, disputada em Caldas Novas, na quarta-feira (16). Nas redes sociais, o clube paulista publicou uma mensagem destinada ao ...