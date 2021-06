Esporte Contra o Fortaleza, capitão do Atlético-GO avisa que é preciso 'colocar ideia de jogo em prática' Sobre a equação" tempo livre x resultado", Fernando Miguel considera que o desempenho só fará sentido se houver desempenho bom em termos de resultado

O Atlético-GO tem duas vitórias na Série A do Brasileiro e está classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (17), recebe o Fortaleza, que obteve três triunfos e também se garantiu na próxima fase da Copa do Brasil. O Dragão não jogou na segunda-feira (14), diante do Cuiabá-MT e ganhou um tempo a mais na preparação antes de brigar p...