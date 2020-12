Esporte Contra o Corinthians, Goiás deve ter trio de zagueiros formados no clube Sem poder contar com Fábio Sanches, comissão técnica deve apostar em formação com David Duarte, Heron e Iago Mendonça

Com a suspensão automática de Fábio Sanches para a partida contra o Corinthians, o Goiás deverá contar com um trio de zagueiros formados nas categorias de base para parar o ataque do time paulista. Sem o experiente defensor, a tendência é que o jovem Heron, que estava suspenso contra o Grêmio, retorne ao time titular para formar trio com David Duarte e Iago Mendon...