Esporte Contra o Burnley, Arsenal empata pela quarta vez consecutiva no Campeonato Inglês Com 31 pontos, o Arsenal está dez pontos atrás do Chelsea, quarto colocado do Inglês - os quatro primeiros se classificam para a Liga dos Campeões

O Arsenal não perde a mania de empatar partidas no Campeonato Inglês. Neste domingo, a equipe de Londres ficou no 0 a 0 com o Burnley, fora de casa, naquela que foi a sua quarta igualdade consecutiva na competição, o que impede o tradicional clube de Londres de brigar para valer por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Com 31 pontos, o Arsenal e...