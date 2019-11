O Goiás retornou para Goiânia no início da tarde desta terça-feira (19), após o empate em 1 a 1 com o Vasco, no Rio de Janeiro. Para a próxima partida, contra o Bahia, o time esmeraldino contará com o retorno de Michael.

O atacante desfalcou o clube alviverde em São Januário, pois estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Foi apenas a segunda vez que o jogador ficou ausente de uma partida da equipe na Série A - a outra foi no empate em 2 a 2 com a Chapecoense, na Arena Condá. Principal nome do setor ofensivo, Michael já participou, diretamente, de 11 gols do time: balançou as redes adversárias sete vezes e distribuiu quatro assistências no nacional.

Para a partida contra o Bahia, que será disputada às 16 horas de domingo, no Serra Dourada, o Goiás não terá Alan Ruschel. Opção para a lateral esquerda, o atleta entrou na vaga de Jefferson, que estava com dores na coxa, durante o primeiro tempo contra o Vasco, e acabou levando o terceiro cartão amarelo. Caso Jefferson não se recupere em tempo, Marcelo Hermes e Rodrigues (cria da base esmeraldina) aparecem como opções para Ney Franco.

Com 43 pontos, o clube goiano ocupa o 11º lugar. O tricolor baiano, próximo adversário, está na nona posição, com um ponto a mais. No primeiro turno, o confronto terminou empatado em 1 a 1, na Arena Fonte Nova.