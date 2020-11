Esporte Contra o Atlético-GO, Flamengo busca reabilitação na véspera de aniversário Equipe rubro-negra celebra 125 anos no domingo e tenta reencontrar o caminho das vitórias, após goleadas sofridas e revés na Copa do Brasil

O Flamengo recebe o time atleticano em busca de reabilitação, após perder do São Paulo na estreia de Rogério Ceni. O time rubro-negro joga às vésperas de data simbólica - a do aniversário de fundação do clube, neste domingo (15), quando os flamenguistas celebram 125 anos de história. A torcida sonha com mais títulos e Ceni foi contratado para entregá-los à nação flamenguista. ...