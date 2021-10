Esporte Contra o Athletico-PR, Flamengo tenta nova prova em mata-mata após deslize no Brasileiro

O empate sem gols contra o Cuiabá no domingo (17) frustrou em parte as pretensões do Flamengo no Campeonato Brasileiro, mas não deve, necessariamente, fragilizar a equipe rubro-negra agora na Copa do Brasil, em que disputa vaga na final. Nesta quarta-feira (20), o Flamengo encara o Athletico-PR, às 21h30, na Arena da Baixada, em jogo de ida da semifinal do tornei...