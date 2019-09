Esporte Contra o Athletico-PR em vantagem na busca por título inédito, Inter luta por bi da competição Colorado e Furacão decidem título nacional no Beira-Rio, que deve ter recorde de público

No gramado do Beira-Rio, nesta quarta-feira (18), a partir das 21h30, será conhecido o campeão da Copa do Brasil de 2019. De um lado, está o Internacional, dono da casa, que busca o bicampeonato da competição. Do outro, está o Athletico-PR, que viajou a Porto Alegre para conquistar título inédito em sua história. Além do objetivo esportivo, estará em jogo uma mont...