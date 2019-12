Esporte Contra Liverpool, Flamengo desafia a hegemonia europeia no Mundial A última vez que um brasileiro venceu a competição foi o Corinthians, em 2012. Clube rubro-negro busca o bi mundial, pois ganhou em 1981

O Flamengo desafia neste sábado (21) a hegemonia europeia na decisão do Mundial de Clubes, contra o Liverpool, às 14h30 (de Brasília), no Catar. Desde a campanha vitoriosa do Corinthians contra o Chelsea, em 2012, os times sul-americanos ficam pelo caminho na competição. River Plate (duas vezes), San Lorenzo e Grêmio não tiveram sorte tampouco competência ao decidir com ...