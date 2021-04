A Aparecidense não esconde o favoritismo antes do início das quartas de final e quer comprovar em campo que pode continuar sendo uma das principais forças do Campeonato Goiano 2021. O Camaleão visita a surpreendente Jataiense, no Arapucão, neste domingo (25), a partir das 15h30, no primeiro jogo entre as equipes nas quartas de final do Estadual.

O Camaleão chega na fase eliminatória com a segunda melhor campanha entre os 12 times que disputaram a fase de grupos, atrás apenas do Atlético. “Sabemos que somos favoritos e queremos passar, mas jogos assim, mata-mata, são decididos nos detalhes. A equipe deles é de qualidade, iremos estudá-los e fazer um bom jogo. Estamos com expectativa boa de fazer duas boas atuações para seguir na competição”, disse o meia Albano, da Aparecidense.

Na Série D 2020, Albano foi um dos destaques da Aparecidense com gols e assistências. O jogador diz viver o melhor momento na carreira com a camisa do Camaleão, clube que defende desde a temporada passada e pelo qual soma 37 jogos, com 13 gols marcados.

“Estou evoluindo cada vez mais e isso tem refletido no campo, com gols e assistências. Foi assim na Série D e no Goiano de 2020. Quero ajudar da melhor maneira possível e espero poder ser decisivo nos dois jogos para conquistarmos essa classificação”, frisou o jogador de 23 anos.

Onze anos mais velho, com título goiano no currículo em 2011 pelo Atlético-GO e passagens por grandes clubes do País, como Inter, Santos e Corinthians, o meia-atacante Vitor Júnior é uma das esperanças de sucesso da Jataiense. A Raposa do Sudoeste fez uma campanha de recuperação Estadual, saiu da zona de rebaixamento e se classificou ao mata-mata. O time conquistou sete pontos nas últimas seis rodadas e conseguiu a pontuação que o tirou da 6ª para a 4ª colocação.

“A Jataiense cresceu no momento certo da competição. Quando saímos da zona de rebaixamento, tiramos um peso das costas e jogamos mais leves. Vamos enfrentar uma equipe de qualidade, que foi primeira no outro grupo, mas, no mata-mata, as coisas ficam parelhas. Em casa, é importante fazer um resultado bom e jogar mais tranquilo fora. No jogo de domingo, a vitória aumentará nossos sonhos pela semifinal”, comentou Vitor Júnior.

O jogador disputou três partidas pela Raposa e credita o sucesso da Jataiense na reta final do Estadual à chegada do técnico Lucas Oliveira. “Agregou muito e mostra um trabalho muito sério. O Lucas colocou na cabeça de cada jogador que todos temos potencial para vencer. Essa credibilidade que ele colocou nos jogadores nos fez acreditar que seria possível não só escapar da zona de rebaixamento, mas buscar a classificação”, revelou o experiente jogador de 34 anos.

A Jataiense volta a disputar uma fase eliminatória do Campeonato Goiano depois de 17 anos. A última aparição da Raposa em um confronto mata-mata foi em 2004, quando caiu para o Vila Nova nas semifinais do Estadual. A Aparecidense, por sua vez, avança aos duelos eliminatórios pela 5ª edição seguida do Goianão.

SERVIÇO DO JOGO

JATAIENSE: Weverton; Hudson, Carlão (Robson), Iago e Magal; Martinez, Edinho, Vitor Júnior (Maikon); Lelo, Everton Luis e Dener. Técnico: Lucas Oliveira.

APARECIDENSE: Tony; Rafael Cruz, Wesley Matos, Renato e Ricardo Lima; Lorenzi, Rodriguinho e Albano; Robert, Alex Henrique e Cardoso. Técnico: Thiago Carvalho.

Local: Estádio Arapucão (Jataí/GO)

Data: 25/04/2021 (domingo)

Horário: 15h30

Árbitro: Eduardo Tomaz

Assistentes: Cristhian Passos e Tiego dos Santos.