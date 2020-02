Esporte Contra Goiânia, Goianésia pode ganhar posição no topo Azulão do Vale quer manter sequência positiva, enquanto Galo tenta sair da zona do rebaixamento

A vitória na última rodada ( 1 a 0 sobre o Jaraguá), deu ao Goianésia a possibilidade de assumir a liderança do Goianão pela primeira vez no Estadual. Pra isso, terá de bater o Goiânia em casa, no Estádio Valdeir José de Oliveira, neste domingo (dia 1º de março), e torcer neste sábado (28 de fevereiro) pelo empate de Atlético e Jaraguá (vice-líder e líder), que jogam no Ol...