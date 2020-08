Esporte Contra gigante, Atlético-GO espera boa estreia para se firmar na Série A Dragão retorna à Série A do Brasileiro, nesta quarta-feira (12), contra o Flamengo, no Estádio Olímpico, às 20h30

O Atlético-GO retorna à Série A do Brasileiro, nesta quarta-feira (12), contra o Flamengo. A estreia atleticana, no Estádio Olímpico, às 20h30, se dá diante da melhor equipe do futebol nacional, que chega a Goiânia credenciada por quatro títulos em 2020 (Taça Guanabara, Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana), além de ter a estreia do novo técnico, o...