Contra Flamengo, Goiás quer mostrar que G6 não é por acaso

Integrante do grupo de classificação à Copa Libertadores (G6), o Goiás tem prova de fogo logo no retorno das atividades na Série A do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino encara o Flamengo, domingo, às 11 horas, em pleno Maracanã. No estádio carioca, que deverá estar lotado por flamenguistas, o time comandado pelo técnico Claudinei Oliveira terá a oportunidade de...