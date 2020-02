Esporte Contra Del Valle, Flamengo mira terceira taça em 2020 Além da tradicional Taça Guanabara, time carioca levantou a Supercopa do Brasil e busca título da Recopa Sul-Americana

O Flamengo pode conquistar sua terceira taça na temporada 2020 nesta quarta-feira (26). O time, que já foi campeão da Supercopa do Brasil e da Taça Guanabara, recebe às 21h30, no Maracanã o Independiente Del Valle, do Equador, no segundo jogo da decisão da Recopa sul-americana. A partida de ida, semana passada em Quito, terminou empatada por 2 a 2. Quem vencer...