Esporte Contra Cuiabá, técnico do Atlético-GO quer 'retomar parte de cima da tabela' Eduardo Barroca disse que ainda não definiu o time que enfrenta o Cuiabá na noite deste domingo (26), no Antonio Accioly

O técnico do Atlético-GO, Eduardo Barroca, disse, em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (24), que ainda não definiu o time que enfrenta o Cuiabá na noite deste domingo (26), às 20h30, no Estádio Antonio Accioly. O treinador atleticano é curto, direto e objetivo nas pretensões do Dragão nesta rodada da Série A - a vitória, pois a equipe atleticana não vence e...