Esporte Contra Cuiabá, Atlético-GO espera teste mais difícil antes da estreia na Série A Após duas goleadas, nove gols marcados e não ser vazado, equipe prevê mais dificuldades em amistoso

Jânio José da SilvaO Atlético-GO volta a fazer jogo-treino, nesta quarta-feira (29), diante do Cuiabá-MT, no CT do Dragão. Será a terceira vez que a equipe atleticana é testada nesta fase de retomada de treinamentos, antes da estreia na Série A do Brasileiro - dia 9 de agosto, diante do Corinthians-SP, desde que o time alvinegro não chegue à final do Paulistão, que c...