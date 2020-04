A Associação de Torcedores do Goiânia (ATG) produziu e doou 500 máscaras para população carente na capital e arredores. O grupo reuniu recursos para cobrir custos dos materiais para produção dos itens, que foram distribuídos nas periferias e para parentes de detentos. A iniciativa teve visou diminuir a transmissão e disseminação do novo coronavírus.

O presidente da ATG contou que a ideia partiu de um colega no grupo de torcedores no Facebook. “Eles queriam que a ATG vendesse, mas, como nossos objetivos não são o comércio, propus que os torcedores fizessem doações para pagar os custos e doássemos para pessoas carentes. Nessa crise, fizemos apenas 500 máscaras. Um amigo que trabalha com ambulâncias fez a distribuição na periferia e para alguns parentes de detentos”, afirmou Nicanor Sena Passos.

A ATG tem loja no Mercado da 74, mas está fechada desde o dia 18 de março. Enquanto futebol e comércio estão parados, torcedores do Galo se unem para se ajudarem. Por conta da situação de alguns membros do grupo, em não poderem contribuir com doações, Nicanor Sena Passos acredita que não será possível continuar a produção e doação das máscaras.

“Acho que não vamos fazer mais (continuar a produzir as máscaras). Com essa crise, não gostaria de pedir mais dinheiro aos amigos. Para ter uma ideia, ontem, tivemos que comprar algumas cestas básicas para algumas famílias do grupo que estão com bastante dificuldade financeira. Além disso, tivemos que socorrer a mãe de outro amigo, que estava com dificuldade para ser internada. No final, deu tudo certo com a nossa correria virtual”, lamentou Nicanor Sena Passos.