Esporte Contra Corinthians, Flamengo tenta manter folga na ponta No Maracanã, líder isolado do Brasileirão busca voltar a vencer após tropeçar diante do Goiás. Corinthians quer espantar crise e subir na tabela

A nove rodadas do fim do Campeonato Brasileiro e na liderança com folga, o Flamengo está a uma vitória de igualar sua segunda melhor campanha na história dos pontos corridos. Se vencer o Corinthians na partida deste domingo (3), às 16 horas, no Maracanã, válida pela 30ª rodada, a equipe carioca vai atingir a marca de 2016. Naquele ano, o clube da Gávea ficou apenas...