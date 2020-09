Esporte Contra Corinthians, Atlético-GO inicia mais uma sequência de jogos longe de Goiânia Dragão faz três jogos como visitante em sequência pela terceira vez desde a retomada do futebol

O Atlético-GO inicia mais um giro de três partidas seguidas, como visitante, na noite desta quarta-feira (30) pela Série A do Brasileiro. O Dragão abre e fecha o roteiro de viagem com dois jogos diante de clubes paulistas - Corinthians (nesta quarta, 30) e São Paulo (dia 7,na próxima semana). No meio, terá o Fortaleza como adversário, no domingo (4), na capital cearens...