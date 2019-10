Esporte Contra Avaí, Vasco tenta manter fama como visitante

Apesar de o estádio São Januário ser considerado uma força do Vasco, algumas vitórias da equipe neste Campeonato Brasileiro foram conquistadas longe do Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira (10), às 19h15, o time carioca quer manter esta fama de visitante ingrato diante do Avaí, pela 24ª rodada, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Como visitante, o Vasco superou a Chape...