Esporte Contra América-MG, Tigre estreia terceiro técnico em 2019 Em situação delicada na tabela da Série B, Vila Nova será comandado pela primeira vez por Marcelo Cabo

Tudo novo, de novo. Pela terceira vez na temporada, o Vila Nova terá um treinador fazendo seu início de trajetória pelo clube. Neste sábado (20), às 16h30, no Estádio Serra Dourada, será a vez de Marcelo Cabo dar seu cartão de visitas à torcida colorada na partida contra o América-MG, válida pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com apenas quatro di...