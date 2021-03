Esporte Contente com laterais, Atlético-MG descartou Rafinha; Renato sondou jogador. O clube mineiro não enviou uma proposta ao jogador por causa dos jogadores que já tem à disposição e devido à pedida financeira do atleta

Rafinha esperou até os 45 minutos do segundo tempo pelo Flamengo, mas não houve acordo. Conforme informado por Mauro Cezar Pereira em seu blog no UOL Esporte, o rubro-negro comunicou na sexta-feira (19) que desistiu do jogador. Grêmio e Atlético-MG, indicados nos bastidores como outros interessados, têm posições distintas sobre o assunto. Com os rubro-negros fora d...