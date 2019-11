Esporte Conselho Técnico define tabela do Campeonato Goiano 2020 Clubes se reúnem com Federação Goiana de Futebol para delinear próxima edição do estadual

A Federação Goiana de Futebol realiza, nesta quarta-feira (6) o Conselho Técnico para resolver detalhes do Campeonato Goiano de 2020. A principal competição em âmbito estadual tem início previsto para 22 de janeiro e término no dia 26 de abril. O sistema de disputa do campeonato será o mesmo do utilizado em 2019, com 12 integrantes: Atlético, Goiás, vila Nova, Goiâni...