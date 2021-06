Esporte Conselho Estadual de Saúde de Goiás se manifesta contra Copa América em Goiânia CES-GO publicou carta, na qual diz que disputa do torneio "expõe toda a população em iminente risco e inevitavelmente vai resultar em aumento de contágio da Covid-19”

O Conselho Estadual de Saúde de Goiás (CES-GO) divulgou uma carta de repúdio à disputa da Copa América em Goiânia. No documento, assinado pelo presidente Venerando Lemes de Jesus, o conselho argumenta que o deslocamento de seleções pelo País poderá expor todos ao risco de contágio da Covid-19, no momento em que novas variantes do vírus foram confirmadas no Brasil. ...