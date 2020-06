Esporte Conselho do Santos se reunirá para votar parecer que pede impeachment de Peres Será preciso 2/3 dos votos para o processo de impeachment de Peres ter continuidade. Se a proposta tiver êxito, a votação, para destituição do dirigente, vai ter a participação dos sócios do clube

O Conselho Deliberativo do Santos vai realizar uma reunião virtual, na próxima terça-feira, a partir das 19h30, para votar o parecer do relatório da Comissão de Inquérito e Sindicância (CIS) sobre as contas do clube em 2018. O comitê reprovou as contas, com déficit de R$ 77 milhões, e agora será avaliado se o presidente José Carlos Peres cometeu irresponsabilidade administrativa. ...