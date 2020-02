Esporte Conselho do Goiânia destitui presidente Arione de Paula Dirigente deixa o comando do Galo antes do término do mandato, que era válido até o dia 30 de maio deste ano

O Conselho Deliberativo do Goiânia se reuniu em assembleia, na noite desta segunda-feira (3), e votou pela destituição do presidente executivo do clube, Arione de Paula. O dirigente ocupava o cargo, de forma definitiva, desde 30 de maio de 2016 e deixa o Galo antes do término do mandato, que era válido por quatro anos. Foram 11 votos a favor (da destituição), 1 nulo e 3 ...