Conselho Deliberativo do Santos reprova contas referentes ao ano de 2018

As contas do primeiro ano de gestão do presidente José Carlos Peres não teve a aprovação do Conselho Deliberativo. Em uma reunião na sede do clube, dentro do estádio da Vila Belmiro, em Santos, na noite de segunda-feira (15), o órgão reprovou o balanço patrimonial em 2018 - o resultado final apontou um déficit de R$ 77 milhões. Por ampla maioria, os conselheiros santistas d...