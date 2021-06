Esporte ‘Conseguimos anular as forças do Goiás’, analisa técnico do Vila Nova após clássico Higo Magalhães elogia jogadores, explica como parou ataque esmeraldino e se emociona ao falar do sentimento de comandar o Vila Nova no OBA

O técnico Higo Magalhães confirmou que a estratégia defensiva do Vila Nova contra o Goiás era de anular as principais jogadas do rival, em especial com o atacante Alef Manga. O treinador escalou o Tigre com Walisson Maia na lateral direita e surpreendeu com o retorno do zagueiro Rafael Donato. O problema foi que o lado ofensivo não funcionou e as equipes empataram sem gols, n...