Esporte Consórcio promete Pacaembu menor, mas com esporte e entretenimento As obras de modernização começam em 60 dias. Uma das principais alterações previstas é a demolição do tobogã

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) assinou na manhã desta segunda-feira o contrato de concessão do estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. O complexo esportivo, composto por uma piscina olímpica, duas quadras de tênis e ginásio poliesportivo, além do estádio de futebol, passará a ser administrado pelo Consórcio Patrimônio SP. No início do mês, e...