Esporte Conquistas de mulheres marcam dia com 6 medalhas do Brasil nas Paralimpíadas O Brasil soma 23 medalhas em Tóquio: 6 ouros, 5 pratas e 12 bronzes, na oitava posição do quadro geral

Após a jornada de melhor desempenho do Brasil nas Paralimpíadas, com cinco ouros e nove medalhas na sexta-feira (27), os atletas do país tiveram performance mais tímida, mas ainda assim conquistaram seis medalhas neste sábado (28), em quatro esportes diferentes. Nenhuma dourada. As mulheres, que tinham duas conquistas individuais até agora, foram responsáveis por qu...