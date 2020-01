Esporte Conquista da seleção brasileira na Copa América 2019 vira documentário Série com cinco episódios terá bastidores, principais lances e entrevistas gravadas durante a campanha

A conquista do Brasil dentro de casa na Copa América de 2019 será lançada em uma série chamada "Tudo ou nada: Seleção Brasileira". A plataforma de streaming Amazon Prime Video vai colocar para os assinantes no próximo dia 31 31 o documentário em cinco episódios com a trajetória da equipe do técnico Tite na competição. O material terá imagens de bastidores, momentos d...